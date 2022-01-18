Öğrenci servisi yoldan çıktı 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kargın köyünde bir öğrenci servisinin yoldan çıkması sonucu meydana gelen küçük çaplı kazada 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Yıldızeli ilçe Kargın köyü çıkışında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan bir servis aracı başka bir araca yol vermek isterken, yağan kar ve yolun kaygan oluşu nedeni ile yoldan çıktı. İçerisinde 27 öğrencinin bulunduğu serviste ki 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.