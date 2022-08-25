O vakıfa öğrencilerden çıkarma

Sivas Gürünlü öğrenciler İstanbul’un tarihi ve turistlik mekanlarını gezdikten sonra Gürün Kültür Vakfını ziyaret etti.

Sivas Gürün Atatürk Ortaokulu, Gürün 80.Yıl YBOO, İsmet Yılmaz İHO, Kemal Özalper Ortaokulu öğrencileri, Gürün Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenlerinden bir grup İstanbul’a geziye gitti. İstanbul da bir çok tarihi ve turistlik yerleri görme imkanı bulan öğrenciler daha sonra Gürün Kültür Vakfını ziyaret etti. Vakıf yönetimi öğrenciler ve öğretmenlerle yakından ilgilendi.

Yönetim Kurulu üyesi Soner Karapınar yaptığı konuşmada, “Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili çocuklar, İstanbul’a ve vakıf merkezimize hoş geldiniz. Sizleri vakfımızda ağırlamaktan ve bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Burada olmanızı sağlayan sayın müdürüme, ailelerinize ve sizlere vakıf başkanımız Sayın Selami Koca ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Gürün Vakfımızın gurur duyacağı siz öğrencilerle bir arada olmak bizleri çok sevindirdi. Burada iki gün olarak planlanan gezide sizlerin de anılarınızda kalacağı güzel bir zaman geçirmenizi dilerim. Eğitim-öğretim yaşantınızda başarılar diliyorum. Vakfımız yükseköğrenim gören başarılı öğrencilere burs vermektedir. Sizler de yükseköğrenime geçtiğinizde vakfımıza burs başvurusunda bulunabilirsiniz. Güzel zaman geçirerek güzel anılarla gürün ilçemize dönmenizi temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Ziyaretin ardından öğrencilere hediyeler verildi.