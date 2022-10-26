Nuri Demirağ Havalimanı’ndan Ocak-Eylül döneminde 278 bin 985 kişi yararlandı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde 278 bin 985 kişi yararlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yararlanan yolcu sayısı bu yılın ilk 9 ayında önceki yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi. Pandemi kısıtlamalarının sürdüğü 2021 Ocak-Eylül ayları arasında 298 bin 32’si iç hatlara, 3 bin 840’ı ise dış hatlara olmak üzere toplam 301 bin 872 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı’ndan; 2022’nin aynı döneminde 277 bin 691’i iç hatlara, bin 294’ü dış hatlara olmak üzere toplam 278 bin 985 kişi yararlandı.

Nuri Demirağ Havalimanı’nda 2022’nin ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yolcu sayısı yüzde 7, dış hatlarda yolcu sayısı ise yüzde 66 oranında azaldı.