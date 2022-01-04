Narkotik operasyonlarında ceza yağdı

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 19 şahıs yakalanırken şahıslardan 3’ünü çeşitli suçlardan 12 bin 305 lira para cezası uygulandı.

Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 45.83 gram metamfetamin, 1.21 gram esrar, 7 adet sentetik ecza hap, 540 paket kaçak sigara, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 43 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 19 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şahıslardan 3’üne çeşitli suçlardan toplam 12 bin 305 lira idari para cezası uygulandı.