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Nakliye kamyonu alev alev yandı
Sivas’ta park halindeki nakliye kamyonu alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.
SİVAS 17.01.2021, 12:51
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Sivas’ta park halindeki nakliye kamyonu alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.Edinilen bilgilere göre yangın sabaha karşı 01.45 sıralarında Pulur Mahallesinde meydana geldi. Açık bir otoparkta park halinde bulunan M.C.’ye ait 58 ACE 138 plakalı nakliye kamyonunun ön kısmı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Kupa kısmı tamamen yanan kamyonun söndürülmesinin ardından polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı
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