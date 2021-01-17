banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Zamanı donduran 20 kadın!
Zamanı donduran 20 kadın!
Atatürk’ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
Atatürk’ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
Buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Boya badana ustasının söylediği türküye klip çekildi
Boya badana ustasının söylediği türküye klip çekildi

Nakliye kamyonu alev alev yandı

Sivas’ta park halindeki nakliye kamyonu alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

SİVAS 17.01.2021, 12:51
1
Nakliye kamyonu alev alev yandı

Sivas’ta park halindeki nakliye kamyonu alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın sabaha karşı 01.45 sıralarında Pulur Mahallesinde meydana geldi. Açık bir otoparkta park halinde bulunan M.C.’ye ait 58 ACE 138 plakalı nakliye kamyonunun ön kısmı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Kupa kısmı tamamen yanan kamyonun söndürülmesinin ardından polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı
Yorumlar (0)
banner429
banner422
-1°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Sivasspor 18 23
11. Başakşehir 18 23
12. Konyaspor 18 22
13. Göztepe 18 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Man City 16 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12