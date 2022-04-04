Muhtar kapı kapı gezip sıcak yemek dağıtıyor

Bu muhtar kendi imkanları ile hazırladığı sıcak yemekleri kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Pınarönü Mahallesi muhtarı Enver Güzel, Ramazan ayıda güzel bir çalışmaya imza attı. Güzel, mahallesinde yaşayan kimsesiz yaşlı vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kendi imkanları ile hazırladığı sıcak yemekleri kapı kapı gezerek dağıtıyor.