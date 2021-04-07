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Muhsin Yazıcıoğlu anı evi çalışmalarında sona gelindi

Sivas İl Özel İdaresi tarafından Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun evinin anı evine dönüştürülmesi çalışmalarında sona gelindi.

SİVAS 07.04.2021, 10:06
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Muhsin Yazıcıoğlu anı evi çalışmalarında sona gelindi

Sivas İl Özel İdaresi tarafından Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun evinin anı evine dönüştürülmesi çalışmalarında sona gelindi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde Muhsin Yazıcıoğlu’nun anı evine dönüştürülen evinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ayhan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan incelemelerde çalışmalarda sona gelindiği görüldü.

Vali Salih Ayhan, "Anı evinde iç teşhir tanzimi ve peyzaj çalışmaları da tamamlanmak üzere. Yazıcıoğlu’nun hatıraları ile burayı en kısa zamanda sevenlerinin ziyaretine açacağız " dedi.
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