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Müftülük tanıtım standı açtı

Sivas Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine yönelik tanıtım standı açtı.

SİVAS 22.09.2021, 09:32
Müftülük tanıtım standı açtı

Sivas Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine yönelik tanıtım standı açtı.

Binali Yıldırım Kredi Yurtlar Kurumu kampüsünde açılan stantta gençlik koordinatörlüğünün faaliyetleri, Sivas’ta eğitim öğretim gören üniversite öğrencilerine anlatıldı. Standı ziyaret eden gençlere Diyanet yayınlarına ait “Geçerken” adlı gençlik dergisi, Diyanet ve Aile dergisi ile çeşitli ikramlarda bulunuldu. Tanıtım standını ziyaret eden İl Müftü Vekili Muttalip Karataş, stantta görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alarak başarılar diledi.

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