Müftülük öğrencileri kampta buluşturdu

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Gençliğe Değer Projesi kapsamında gençlere yönelik Ara Dönem Gençlik Kampı düzenlendi.

Hafız Mehmet Altuntaş Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda düzenlenen kampta, milli ve manevi değerler eğitimi, sosyal etkinlikler, kitap okuma gibi faaliyetler gerçekleştirildi.

Kapanış programında öğrencilerle bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Gençlerimize rehberlik ve önderlik etmek, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu kampla, gelecek vadeden gençler yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Kampa katılan öğrencilere belge takdimi, kampta görev alan din görevlilerine ise plaketlerini takdim eden Ayhan, daha sonra gençlerle birlikte yemek yedi.