Müftüler Divriği’de toplandı

Sivas’ta İlçe Müftüleri Toplantısı Divriği ilçesinde yapıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş başkanlığında Divriği İlçe Müftülüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya 16 ilçenin müftüsü katıldı.

İl ve ilçe müftülükleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, hizmetlerin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve yürütülen hizmetleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda hafızlık eğitimleri ile cami hizmetleri başta olmak üzere yaz Kur’an kursu eğitimleri değerlendirildi.

Dilek ve temenni bölümüyle sona eren toplantıda Müftü Yardımcısı Ünal Tan ile Şube Müdürleri Ayhan Elmadağı ile Ziya Soylu da hazır bulundu.