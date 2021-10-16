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Müftü Akkuş öğrencilerle bir araya geldi

Sivas’ta Mevlidi Neb-i Haftası kapsamında Abdussamed Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde "Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans gerçekleştirildi.

SİVAS 16.10.2021, 15:03
Müftü Akkuş öğrencilerle bir araya geldi

Sivas’ta Mevlidi Neb-i Haftası kapsamında Abdussamed Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde "Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, öğrencilere son peygamber Hazreti Muhammed’in hayatını anlattı.

Hz. Muhammed’in cinsiyet ayırt etmeden çocuklara değer verdiğini ifade eden Akkuş; “Peygamber Efendimiz bir çocuk gördüğü zaman sevinir ve mutlu olurdu. Yüzünü ayrı bir gülümseme alırdı, bunu yaparken çocuğun kız ya da erkek olması onun için bir şeyi değiştirmezdi. Peygamberimizin gelişiyle bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde tarihin en büyük devrimi gerçekleşti. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplumu düzelterek, dünyaya İslam’ın temel kaynağı şefkat, merhamet ve güzel ahlak bilincini aşıladı. Bu nedenle bizlere birçok görevler düşmektedir. Hz. Peygamberin ve Hz Fatıma’nın hayatını iyi öğrenmeli ve onların ahlaki yaşantılarını hayatımıza tatbik etmeliyiz” dedi.

Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akkuş; Okul Müdürü Ahmet İslam, idari personel, öğretmen ve öğrencilerin Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik etti.

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