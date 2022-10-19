Müdürlere ÖDS bilgilendirmesi

Sivas’ta Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Öğrencilere bireyselleşmiş eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkanı sunarak akademik başarıyı arttırmayı ve uzmanlarca filtrelenmiş içeriklerle bu alandaki ihtiyaçların giderilmesini amaçlayan ÖDS’nin detayları, sunduğu imkanlar ve kullanıcı ara yüzleri ilçe milli eğitim müdürleri ve il merkezindeki okulların müdürleri ile paylaşıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım, Eğitim Müfettişleri Başkanı Osman Güler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Kurt ve şube müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda ÖDS tanıtım videosu gösterime sunuldu. Daha sonra Sivas Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Banu Boğazlıyan tarafından sistemin sağladığı imkânlar, öğretmen ve öğrenci kullanıcı ara yüzleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım Milli Eğitim Bakanlığınca geliştirilen ve sürekli güncellenerek akademik başarıyı artırmaya yönelik yeni imkanlar sağlayan sistemin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını istedi.