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Muaythai’de Türkiye şampiyonu oldu

Trabzon’da düzenlenen Gençler Okullar Arası Türkiye Şampiyonasına, Sivas’ı temsilen katılan Bilal Keskiner, Türkiye Şampiyonu oldu.

SİVAS 13.06.2022, 15:53
Muaythai’de Türkiye şampiyonu oldu

Trabzon’da düzenlenen Gençler Okullar Arası Türkiye Şampiyonasına, Sivas’ı temsilen katılan Bilal Keskiner, Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen okul sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası’na katılan Sivaslı sporcular başarıya imza attı.

Trabzon’da gerçekleşen müsabakaya 81 ilden yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği okullar arası Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Sivas’tan sporcular katıldı. 5 gün süren heyecan dolu şampiyonaya Sivas’ı temsilen 51 kiloda katılan Bilal Keskiner, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 81 kiloda Talha Ömer Kuzu ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kente 2 madalya ile dönen sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, “Sporcu ve antrenörlerimizi kutluyorum” dedi.

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