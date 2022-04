Mizan ve masraf listeleri oy çoğunluğuyla kabul edildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Nisan ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Mart ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Öte yandan Mustafa Eken, Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile Sivas TSO arasında imzalanan protokol dahilinde Filistinli işadamlarının Demirağ OSB’ye geleceğini belirtti

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak sürekli sahada olduklarını ifade eden Başkan Eken, “Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere sürekli üyelerimizi geziyoruz, dinliyoruz, fikir birliği yapıyoruz. Gerekli yerlere ulaştırmak içinde hep birlikte mücadelemizi veriyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları ile sık sık bir araya geliyoruz. Çünkü STK’lar ile de işbirliği yapmamız lazım. Derneklerle, vakıflarla da aynı şekilde, biz hepsini dinliyoruz. Bayramdan sonra hızlı bir şekilde sahada olacağız. İş dünyasını 4 yıldır olduğu gibi yine tek tek ziyaret edip dinleyeceğiz. Gerekli çözümleri bulacağız, onlara yardımcı olacağız. Bütün arkadaşlarımızın görevi bu ve bunu yapacağız. Görev süremizde 3 ekonomik kriz yaşadık. Bu süreçlerde her zaman üyelerimizin yanında olduk, onların sorunlarının çözümüne katkı sağladık. Bankalarla görüştük, ilgili kurumlarla görüştük. TOBB ile paylaştık. Kısacası 4 yıldır üyelerimizin her zaman yanındayız, ulaşılabilir bir başkan olduk. Her zaman üyelerimiz için çalışıyoruz” dedi.

“Demirağ OSB büyümeye devam ediyor”

Demirağ OSB’de yer tahsislerinin devam ettiğini belirten Başkan Eken, “Demirağ Organize Sanayi Bölgesi ciddi anlamda her geçen gün büyüyor. Geçenlerde yaptığımız toplantıda 9 arsa tahsisi daha yaptık. Bin 500 çalışan ilavesi daha oldu. Şu ana toplamda 13 bin kişi istihdam garantisi sözü alındı, 44 fabrikaya yer verildi, 5,5 milyar TL’lik yatırım bütçesi belirlendi. Altyapısı yüzde 45 seviyelerine geldi. Zor kısmı bitti. Bundan sonra daha hızlı gelişecek bir yapı çalışması olacak. 2023 yılının 6’ncı ayına kadar altyapı bitmiş olacak. Lojistik köy ihalesini alan firma henüz çalışmalara başlamadı. Bu süreç biraz uzadı. Biz, Başkanlar Kurulu ile gidip yerinde inceleyerek basın açıklaması yaptık. ‘Lojistik Köy Sivas’ın olmazsa olmazıdır’ diye, bugün de bu meclisten bunu tekrarlıyoruz. Lojistik Köyde çalışmaların bir an önce başlamasını bakanlıklarımız ile ilgili kurumlarımızdan istiyoruz, takip ediyoruz, talep ediyoruz. Şehir için lojistik köy çok önemli” diye konuştu.

“Filistin’den 41 tane işadamı İlimize geliyor”

Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile Sivas TSO arasında imzalanan protokol dahilinde Filistinli işadamlarının Sivas’a geleceğini dile getiren Eken, “Mayıs ayında Filistin’den 41 tane işadamı İlimize geliyor. İşbirliğimizi büyütmek için 1’inci OSB’yi, Demirağ OSB’yi ve Sivas’ı gezdireceğiz. Oda olarak bizim görevimiz, üyelerimiz için yeni pazarlar oluşturmak. Bunu da en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.