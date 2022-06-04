Minikler şenlikte buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığınca 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Kadim Oyunlar Şenliği etkinliği başlatıldı.

Bu çerçevede Sivas İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler ve velileri Kadim Oyunlar Şenliğinde bir araya gelerek birlikte eğlendi.

Paşabahçe Mesire ve Piknik Alanı’nda Kur’an tilaveti ile başlayan program öğrencilerin katıldığı birbirinden heyecanlı yarışmalarla devam etti.

Velilerin heyecanla takip ettiği yarışmalarda öğrenciler; çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, sek sek gibi yarışmalarda mücadele etti.

Şenliğe katılarak öğrencilerin sevincine ortak olan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş öğrencileri için başlatılan ’Kadim Oyunları Şenliği’ programları ile öğrencilerin hem kadim oyunları öğrenmeleri hem de büyükleriyle birlikte neşeli dakikalar geçirmeleri planlandı. Bugün yapılan bu programda minik yavrularımızın sevinçlerine ortak olduk. Programın hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza ve şenliğe katılan velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.