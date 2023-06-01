Minikler "Kur’an Kursuna Veda" etkinliğinde buluştu

Sivas Gürün İlçe Müftülüğünce 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik "Veda Programı" düzenlendi.

Sivas Gürün İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kirazlık Kuran Kursu ve Hacı Turunç Yılmaz Kuran Kursu 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu’nda eğitim gören ve Kur’an-ı Kerime geçen öğrenciler için "Eğitim-Öğretim Sonu" programı düzenlendi. Programa ilçe müftü vekili Murtaza Meşe, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftci, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, bazı ilce protokol üyeleri, kur’an kursu öğrencileri, velileri, diyanet personeli ve kuran kursu eğitmenleri katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftü Vekili Murtaza Meşe, özellikle dini ve milli değerlerin günümüz çağında çok önemli olduğunu, bu değerlere sahip nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “ Kur’an kurslarımızı tercih edip minik yavrularımızı kurslarımıza gönderen değerli velilerimize ve emekleri için Kur’an kursu öğreticilerimize, programa katılan değerli misafirlere ve personelime teşekkür ediyorum" dedi.

Program hediye takdimi ve ikramlarla son buldu.