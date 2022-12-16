Minikler hayallerini kitaplaştırdı

Sivas Şeyhşamil İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Sınıf Öğretmeni Gökhan Sarıçam öncülüğünde yazdıkları masalları, kitaba dönüştürdü.

Kitapta eseri bulunan öğrencilerden Asya Çetin, Damla Nur Arslan, Burak Erdoğan ve Ali Kerem Canpolat İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret ederek, "Miniklerden Masallar" kitabı hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere Okul Müdürü Ahmet Turan Acıdereli, Sınıf Öğretmeni Gökhan Sarıçam ve öğrenci velisi Fatma Çetin de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, bu tür çalışmaların öğrencilerin hayal dünyasını ve yazma becerilerini geliştirdiğine vurgu yaparak öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Aslan, bir süre öğrencilerle sohbet ederek kitapta yer alan hikayeleri hakkında bilgi aldı.