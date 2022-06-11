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Minik pehlivanlar güreşti

Sivas’ta yapılan okullar arası küçükler güreş müsabakalarına 45 sporcu katılım sağladı.

SİVAS 11.06.2022, 13:28
Minik pehlivanlar güreşti

Sivas’ta yapılan okullar arası küçükler güreş müsabakalarına 45 sporcu katılım sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası küçükler serbest stil güreş müsabakaları” sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu’nda 12 okuldan 45 sporcunun katılımıyla düzenlenen güreş müsabakaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 11-12 yaş öğrencilerin katıldığı güreş müsabakalarında, sporcular madalya kazanabilmek için ter döktü.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Ödülleri Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin takdim etti.

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