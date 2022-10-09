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Minik öğrenciler için ‘Bed-i Besmele’ töreni yapıldı

Sivas’ta İl Müftülüğüne bağlı Abdulvahhabi Gazi 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri için ‘Bed-i Besmele’ töreni gerçekleştirildi.

SİVAS 09.10.2022, 16:02
Minik öğrenciler için ‘Bed-i Besmele’ töreni yapıldı

Sivas’ta İl Müftülüğüne bağlı Abdulvahhabi Gazi 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri için ‘Bed-i Besmele’ töreni gerçekleştirildi.

"Besmele’ye başlamak" anlamına gelen Bed-i Besmele töreninde minik öğrenciler Kur’an okuyup dua etti.

Programa minik öğrencilerin yanı sıra Kur’an kursu öğreticileri ve veliler katıldı.

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