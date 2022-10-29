Minik öğrenciler hayallerini kitaplaştırdı

Yazdıkları hikâyelerle hayallerini anlatan Sivas Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu öğrencileri kitap çıkardı. “Hikayelerimiz” adlı kitap "Hayallerim Kelimelerimde" Projesi çerçevesinde hayata geçirildi.

Kurdukları hayalleri kelimelerle buluşturarak hikâye yazan minik yazarlar, ilk yazarlık deneyimini yaşadıkları hikâye kitabını İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’a hediye etti. Okul Müdürü Hulusi Sayıcı ve Sınıf Öğretmeni Selma Mercan Temizsu ile birlikte Aslan’ı ziyaret eden öğrenciler Tarık Çıbıkçı ve Yağmur Nisa Evci, yazdıkları hikâyeler hakkında bilgi verdi.

Kitap hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hulusi Sayıcı ise Sınıf Öğretmeni Selma Mercan Temizsu öncülüğünde yürütülen; "Hayallerim Kelimelerimde" Projesi çerçevesinde 3/A sınıfı öğrencilerinin kurdukları hayalleri kelimelerle buluşturarak hikâye yazdıklarını, öğrencilerin kendi hayal dünyasında geliştirdikleri bu hikâyelerin ise kitaba dönüştürüldüğünü söyledi.

Kitapta eseri bulunan tüm öğrencileri tebrik eden Aslan ise "Sizler belki de geleceğin önemli yazarları arasında yer alacaksınız. Okumaktan ve yazmaktan asla vazgeçmeyin. İyi bir yazar olmak için çok okumalı ve kendinizi geliştirmelisiniz" dedi.

Aslan, projenin yürütücüsü Sınıf Öğretmeni Selma Mercan Temizsu ve Okul Müdürü Hulusi Sayıcı’yı da tebrik etti.