Milli Eğitim Bakanı Özer’den LGS Türkiye birincilerine tebrik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS Türkiye birincisi olan Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman ile telefonla görüşerek başarılarından dolayı tebrik etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 2022 LGS sınavında Türkiye birincisi olan Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman’ı makamında ağırladı. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden ve çeşitli hediyeler veren Başkan Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i telefonla arayarak öğrencilerle görüştürdü.

Bakan Özer ile telefonda görüştüler

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin iki başarılı öğrenci ve ailelerini makamında ağırlayarak gösterdikleri üstün başarı sebebiyle tebrik etti. Türkiye birincileri Reyyan Duman ve Ayşe Zümra Aksu ile görüşen Bakan Özer, LGS’de gösterdikleri üstün başarı sebebiyle tebrik etti. Hangi okulları tercih edeceklerini soran Bakan Özer, öğrencilerle sohbet ederek başarılarının daim olmasını temenni etti.

“Gençlerimizi tebrik ediyorum”

Ziyarette konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, öğrenciler ile gurur duyduklarını söyleyerek, “Belediyemizde çok önemli iki gencimizi misafir ediyoruz. LGS’de 500 tam puan alarak şehrimizi gururlandıran Reyyan Duman, Ayşe Zümra Aksu aileleri ve öğretmenleri bizim misafirimiz. Aileleri başta olmak üzere çok değerli öğretmenlerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim yollarını, bahtlarını açık etsin. Sivas’ımıza eğitim noktasında verilen katkıların boşa gitmediğini kendileri gösterdi. İnşallah önümüzdeki süreçte ülkemize, milletimize güzel hizmet edeceklerinden eminim. İki gencimizi tebrik ediyor, aile ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Zorlu süreçte yanlışsız tam puan alarak büyük başarıya imza attılar. Yolunuz, bahtınız açık olsun” dedi

Önceki dönem Milli Eğitim Bakanı ve TBMM Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da öğrenciler ile telefonda görüştü. “Sivas’a yapılan eğitim yatırımlarının boşa gitmediğini görüyoruz” diyen Yılmaz, “AK Parti döneminde yapılan yatırım ve hizmetlerin meyvesini alıyoruz. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bize bu gurur yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Üstümüze düşen ne görev varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.