Milletvekilinden ihtiyaç sahibi bin aileye kışlık ve nakdi yardım

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi bin aileye nakdi yardımda bulundu, Özyürek ayrıca yaklaşan kış mevsimi öncesi yüzlerce öğrenci için bot ve mont yardımında bulundu.

Yardım sever kişiliği ile öne çıkan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da muhtarlarla yaptığı istişareler neticesinde tespit edilen bin aileye nakdi yardımda bulundu. Özyürek yardımları ilgili mahalle muhtarlıklarına bizzat kendisi teslim etti. Özyürek’in muhtarlıkları ziyaret edeceğini öğrenen mahalle sakinleri muhtarlıklara giderek Özyürek ile görüşüp hayır dualarını ilettiler. Özyürek ayrıca öğrencilere ulaştırılmak üzere bin adet kışlık bot ve montu muhtarlıklara teslim etti.

Özyürek, kendi bütçesinden yardığı bu yandıklarla dar gelirli hemşerilerinin karınca kararınca yanında olmak istediğini belirtip, "Biz her sene 6-12 yaş gurubunda ki okula giden çocuklarımıza bot ve mont yardımında bulunduğumuz gibi bazı ailelerimize de yaklaşık kış mevsimi öncesi ekonomik destekte bulunmak istiyoruz. Bir kardeşleri, bir hemşerileri olarak karınca kararınca yanlarında olmak istiyorum. Bin öğrencimiz için kışlık bot ve montun yanında bin ailemize de nakdi yardımda bulunmaya çalıştık. Muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Onların yardımlarıyla bu ailelerimize ulaşıyoruz. Bu yardımları kendi bütçemden ayırdığım parayla yapmaya çalışıyorum.” Dedi.

Mahalle muhtarları ise Özyürek’e teşekkür ederek her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu dile getirdiler.