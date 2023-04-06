Milletvekilinden ihtiyaç sahibi bin aileye kışlık ve nakdi yardım

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi bin aileye nakdi yardımda bulundu.

Yardım sever kişiliği ile öne çıkan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da muhtarlarla yaptığı istişareler neticesinde tüm mahallelerde tespit edilen bin aileye nakdi yardımda bulundu. Özyürek yardımları ilgili mahalle muhtarlıklarına bizzat kendisi teslim etti. Özyürek’e MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Sivas KAÇEP Başkanı Rabia Karadağ ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Özyürek’in muhtarlıkları ziyaret edeceğini öğrenen mahalle sakinleri muhtarlıklara giderek Özyürek ile görüşüp hayır dualarını ilettiler.

Özyürek, kendi bütçesinden yaptığı bu yardımlarla gelirli hemşerilerinin karınca kararınca yanında olmak istediğini belirtip, "Rabbim sağlık ve güç verdikçe bizde her yıl bu yardımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bir kardeşleri, bir hemşerileri olarak karınca kararınca yanlarında olmak istiyorum. Bin ilemize de nakdi yardımda bulunmaya çalıştık. Muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Onların yardımlarıyla bu ailelerimize ulaşıyoruz. Bu yardımları kendi bütçemden ayırdığım parayla yapmaya devam edeceğim” Dedi.

Mahalle muhtarları ise Özyürek’e teşekkür ederek her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu dile getirdiler.