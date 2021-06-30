Mezuniyetini göremedi, gözyaşları ile uğurlandı

Mezuniyet hazırlıkları yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden lise öğrencisi gözyaşları ile uğurlandı.

Sivas Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Şahin liseden mezun olmaya hazırlanıyordu. Geçtiğimiz gün arkadaşları ile birlikte mezuniyet fotoğrafı çektirmek için kent merkezindeki Paşabahçe Mesire alanına gitti. Dönerken trafik kazası geçerdiler. Kazada ağır yaralanan şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenaze namazı bugün Sivas Ayyıldız Camiinde kılındı. Yakınları ve arkadaşları genç öğrenciyi son yolculuğuna gözyaşları ile uğurladı.