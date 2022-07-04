Mezuniyet heyecanı yaşadılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Mezuniyet Töreni yapıldı.

4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonunda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Fakültelerini birinci, ikinci ve üçüncü bitiren öğrencilere diplomaları ile plaketleri takdim edildi. Mezuniyet töreni, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep atma seremonisi ile sona erdi. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven; “Fakültemiz kurulalı yaklaşık 11 yıl oldu. Fakültemiz, o günden bu güne ülkemize çok kıymetli veteriner hekimler yetiştiriyor. Veteriner hekimlik insan sağlığı üzerinde de direkt etkili olan, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası. Bütün sağlık sistemini birbirine bağlı zincirler gibi düşündüğümüzde bu zincirlerden birinin bile kopuk olması tüm sistemi etkiliyor. Yani insan sağlığının iyi bir durumda olması adına hayvan sağlığının da yeri tartışılmaz. Veteriner hekimlerin oynamış oldukları rolün önemi salgın sürecinde anlaşılmış oldu” dedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay ise “Veteriner hekimliğin hayvan ve insan sağlığında önemi tartışılmazdır. Bir veteriner hekimin meslek hayatı boyunca hayvan ve insan sağlığına hizmet sunarak doğayı koruyarak çevre bilinci içerisinde hareket ederek sizlerin bu mesleğin görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde taşıyacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilere çalışma hayatında başarılar dileyen Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, veteriner hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu kaydederek “Sizler halk sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konularında önemli görevler üstleneceksiniz ve insanlığa faydalı olacaksınız” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine diplomaları ile plaketleri takdim edildi. Mezuniyet töreni, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep atma seremonisi ile sona erdi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.