Mezun oldukları okulu laboratuvarına bağışta bulundular

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan (SHMYO) mezun olan öğrenciler optisyenlik programı laboratuvarına bağışta bulundu.

Geçtiğimiz yıl kentte faaliyet gösteren bir optik firması tarafından 750 adet optik merceğin bağışlandığı optisyenlik laboratuvarına, 2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılında mezun olan Şüheda Ekiz tarafından 250 adet optik mercek, 50 adet optik çerçeve ve 25 adet de güneş gözlüğü bağışlandı. Yasin Bağcı tarafından da bir adet cam kesme makinesi kazandırıldı.

SHMYO Müdürü Prof. Dr. Serkan Akkoyun, mezunlardan gelen anlamlı desteğe ilişkin yaptığı açıklamada “Meslek yüksekokulu olarak üniversitemizin mezunlarla olan iletişim vizyonu doğrultusunda hareket ediyoruz. Mezunlarımız da mesleki hayatlarına yön verirken mezun oldukları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna olan vefa duygusunu kaybetmiyorlar. Optisyenlik programı mezunlarından gelen bu anlamlı destek, işte bu vizyonun sonucudur. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.