“Mesleki eğitime desteğimiz devam edecek”

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen Otomotiv Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen kariyer günleri programına konuk oldu.

Programa Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım da katıldı.

Program öncesinde atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ayhan, bir süre öğrencilerin eğitim çalışmalarını izledi. Vali Ayhan, daha sonra kariyer günleri programı kapsamında meslek lisesi öğrencileri ile sohbet etti.

Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Vali Ayhan; "Meslek liselerimizden mezun öğrencilerimiz artık ara eleman değil aranan eleman statüsünde oluyor. Mesleki eğitimlere olan desteğimiz devam edecektir" dedi.

Vali Ayhan, programda öğrenci ve öğretmenler tarafından geliştirilen ve sesli komut sistemi ile çalışan giyilebilir teknoloji ürünü hakkında da bilgi aldı. Özellikle askeri alanda kullanılabilecek özelliklere sahip ürünün geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.