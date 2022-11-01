Meslek lisesi öğrencilerine burs verilecek

Geçtiğimiz yıl hayırseverlerin katkılarıyla lisans öğrencilerine burs desteği veren Sivas Hizmet Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayarak bu yılda meslek lisesi öğrencilerine burs vermeyi kararlaştırdı.

Sivas Valiliği himayelerinde Sivas Hizmet Vakfı’nın koordinatörlüğünde ‘Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor’ projesi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde de devam edecek. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ın da katıldığı basın toplantısında, projenin detayları hakkında bilgi vererek, eğitimin ülkemizin ve geleceğimizin aydınlık yolunda ki vazgeçilmez bir değeri olduğunu söyledi.

Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor projesinin bu yılda devam ettiğini ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, "Toplum olarak öğrencilerimize destek olmak, eğitimlerini yaparken onların yanlarında olduğumuzu göstermek geleneğimizin önemli erdemlerinden biridir. Zira toplumları ayakta tutan, onları birbirlerine bağlayan, birbirine kenetleyen temel ögelerden biri de yardımlaşma ve dayanışmadır. Vakıf olarak geçen yıllarda ailesi Sivas’ta yaşayan lisans öğrencilerimize burs desteği vermiştik. Bu öğretim döneminde ise ara meslek elemanlarının yetişmesine katkı sağlamak ve onları meslek liselerine teşvik etmek amacıyla burs desteğimizi meslek lisesi öğrencilerimize vermeyi uygun bulduk" dedi.

“Kalifiye ara elemanın yetiştirilmesi çok önemlidir”

OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin yetişmiş nitelikli eleman bulmakta sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Vali Şimşek, "Ayrıca bir cazibe merkezi olarak Demirağ Organize Sanayi Bölgemizde yatırımcı kuruluşlarımızın faaliyete başlamaları bu kararımızda etkili olmuştur. Her geçen gün giderek sayısı artan ve hızla yeni fabrikalar kurulan Demirağ OSB" de yaklaşık 40 bin istihdam hedeflenmektedir. Şüphesiz, firmalarımızın biran önce üretime başlayabilmesi ve üretimde başarılı olması için alanında yetişmiş kalifiye ara elemanın yetiştirilmesi çok önemlidir. Vakfımızca başlattığımız burs kampanyamızın şehrimizin kalkınması ve gelişmesi, insanımızın bir meslek sahibi olması için bir teşvik amacını taşımaktadır" diye konuştu.

Meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerine 250 TL burs verilecek

Sivas ilinin sanayisinin gelişiminde ve istihdamında önemli bir yeri bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların ara meslek elemanlarına ihtiyaç hissedilen alanlarında; bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik elemanların yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Vali Şimşek, "İşte bu anlamda; ilimizde ağırlıklı olarak OSB’lere yönelik eğitim veren Sivas Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 2022-2023 öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine karşılıksız olarak burs verilecektir. Yaklaşık 820 öğrencimize her ay 250 TL olarak verilecek burs öğrencilerimizin burs hesabına yatırılacaktır. Bilindiği gibi öğrencilerimize yapılan burslar, vakfımıza yapılan bağışlarla karşılanmaktadır. Bu minvalde başta OSB’de faaliyet gösteren kuruluşlar olmak üzere hayır sahibi vatandaşlarımızdan bu kampanyaya katkı sağlamalarını bekliyoruz. Kampanyamıza destek veren hayır sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas Hizmet Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki ve teknik eğitimi teşvik etmek amacıyla 9. sınıfa başlayan öğrencilere burs verilmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sivas Hizmet Vakfı’nın daha önceki yıllarda üniversite öğrencilerine burs verdiğini hatırlatan Başkan Bilgin, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı mesleki ve teknik eğitimi teşvik etme projesi çerçevesinde yerelde Organize Sanayi Bölgesi’nde ihtiyaç duyulan teknik eleman ve ara elaman ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla meslek liselerine burs imkânı sağlayacaklarını söyledi.

Projenin önümüzdeki yıllarda daha çok genişletileceğini ifade eden Başkan Bilgin, "Meslek liseleri memleket meselesi anlayışına uygun olarak hareket ediyoruz. Hayırsever vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından meslek liselerine burs verilmesi amacıyla protokol imzalandı.