Mehterli 15 Temmuz anması

Şarkışla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İmam-Hatif Lisesi Mehter Takımı gösterisi ile anıldı.

Şarkışla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bir dizi etkinliklerle anıldı. Etkinlikler içerisinde en çok dikkat çeken, Şarkışla İmam-Hatif Lisesi Mehter Takımının gösterisi oldu. Öğrenciler oluşan mehteran ekibinin gösteri ilçe meydanında gerçekleşti. Gösteri ilçe halkının beğenisini topladı.