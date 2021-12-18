Masa tenisinde kupalar sahiplerini buldu

Sivas’ta düzenlenen “Okullar Arası Masa Tenisi” turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda dereceye girenler takımlara ödülleri verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta okullar arası masa tenisi turnuvası yapıldı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 156 sporcu katıldı. Farklı kategorilerde yapılan masa tenisi turnuvasında sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, dereceye girenlere kupa ve madalya takdim ederek tebrik etti.