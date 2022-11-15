Masa tenisi turnuvasında madalyalar sahibini buldu

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “SBTÜ Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası” tamamlandı.

SBTÜ öğrencileri ile akademik ve idari personelinin katılımıyla düzenlenen SBTÜ Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvasına, erkekler kategorisinde 42, kadınlar kategorisinde ise 8 olmak üzere toplam 50 sporcu katıldı. 3 hafta süren eleme turlarının ardından gerçekleştirilen yarı final ve final müsabakaları sonrasında her iki kategoride dereceye giren sporcular belirlendi. SBTÜ Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası Kadınlar Kategorisinde; Ayşenur Çayır birinci, Merve Gençtürk ikinci, Kübra Özdal üçüncü olurken, Erkekler Kategorisinde ise; Sadık Can Güler birinci, Fuat Sungur ikinci ve Emir Türker üçüncü oldu. Dereceye giren sporcuların madalyaları ve belgeleri SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul tarafından verildi.

“Öğrencilerimizin kültür sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz”

Ödül töreninde konuşma yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul öğrencilerin kültür-sanat-spor alanlarında da kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini belirterek, “Üniversitemizde eğitim görmekte olan öğrencilerimizi, iş piyasalarında aranan nitelikli ve donanımlı mühendisler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kültür-sanat-spor alanlarında da kendilerini geliştirmelerini önemsiyor ve onlara bu konularda imkanlar ve ortamlar hazırlıyoruz. Bu yaklaşımla düzenlediğimiz SBTÜ Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvasına 50 kişi katıldı. Büyük mücadelelere sahne olan Turnuvamız, dostluk ve centilmenlik içerisinde tamamlandı. Dereceye girenler başta olmak üzere, turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.