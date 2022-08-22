Maddi değeri çok yüksek, öğrencilerin kullanımı için hibe edildi

Sivas’ta meslek lisesi öğrencilerinin alanlarında daha başarılı olmasını isteyen bir firma maddi değeri yüksek olan elektrik malzemelerini okula hibe etti.

İstanbul Gemerekliler Derneğinin yönetimi öğrencilerin derslerde daha başarılı olabilmesi için kolları sıvadı. Dernek yönetiminde bulunan ve elektrik malzemeleri alanında Türkiye’nin önde gelen bir firmanın sahibi üretmiş oldukları özellikle kompanzasyon alanında kullanılmak üzere maddi değeri çok yüksek olan elektrik malzemelerini Sivas Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuluna hibe etti. Hibe edilen malzemeler ile öğrencilerin teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerinde başarılı olmaları amaçlandı. Okul yönetimi bu hareketlerinden dolayı firma yönetimi başta olmak üzere İstanbul Gemerekliler Derneği Başkanı Murat Ünalmış, Genel Sekreter Galip Sarıbek ve dernek üyesi Mehmet Emin Çolak’a yakın ilgileri ve okula olan desteklerinden dolayı çok teşekkür etti.