Lise öğrencilerinin ürettiği çikolataya ilgi artıyor

Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile birlikte Vali Salih Ayhan’ı ziyaret ederek "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi kapsamında okul bünyesinde oluşturulan atölyede seri üretimine geçilen çikolata ürünlerini takdim etti.

Öğrencilere, Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Delice, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Özlem Mıdık ve Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alan Şefi Serkan Karanfil eşlik etti. Ziyarette Okul Müdürü Delice; Çikolis ürünlerinin üretim ve satış sürecine ilişkin bilgi aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayhan ise Sivas’a bir marka değer kazandıran Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin idareci, öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Ayhan, “Üretildiği andan itibaren yoğun ilgi gören ve öğrencilere bir meslek kazandıran, burs imkanı sağlayan okul idaresini ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Sivaslılar çikolatasına sahip çıkmalı” dedi.