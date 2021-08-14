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Kurumaya bırakılan kayısılar sele kapıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan sel hayatı olumsuz etkiledi, kurumaya bırakılan kayısılar sele kapıldı.

SİVAS 14.08.2021, 14:49
Kurumaya bırakılan kayısılar sele kapıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan sel hayatı olumsuz etkiledi, kurumaya bırakılan kayısılar sele kapıldı.

Sivas Gürün ilçesinde etkili olan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel, ilçeye bağlı Tepecik deresini taşırdı. Dere yakınında bulunan Tepecik köyü de selden nasibini aldı. Sel köy de hayatı olumsuz etkiledi. Yakup Akan ve Baki Akkaş’a ait kurumaya bırakılan kayısılar gelen sele kapıldı. Yaklaşık 3 ton kayısı ziyan oldu.
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