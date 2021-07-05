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Kura çekildi, besicilerin kurbanlık alanları belli oldu

Sivas Belediyesi tarafından kurulan Kurban Pazarında besicilerin kurban satışı yapacakları alanların kura çekimi yapıldı.

SİVAS 05.07.2021, 16:59
Kura çekildi, besicilerin kurbanlık alanları belli oldu

Sivas Belediyesi tarafından kurulan Kurban Pazarında besicilerin kurban satışı yapacakları alanların kura çekimi yapıldı.

Sivas Belediyesi Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşların kolay hizmet alması amacıyla kurban pazarı kuruldu. Kurban pazarında çadır tahsisi ve kurbanlık satış yerleri konusunda bugün kura çekimi yapıldı. Zabıta Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura çekimine çok sayıda besici katılırken Zabıta Müdürü Nazır Yıldız, pazar yerinde tahsis edilecek alanlar konusunda besicilere bilgi verdi. Ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 11 küçükbaş kurbanlık, 170 büyükbaş kurbanlık alanı ile 34 çadır yerinin tahsisi gerçekleştirildi.
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