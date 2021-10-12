Köylerde sulama tesisi projeleri hayata geçiriliyor

Sivas’ta İl Özel İdaresi tarafından tarım alanlarının korunması ve desteklenmesi için sulama tesisi projeleri hayata geçiriliyor.

Sivas İl Özel İdaresi kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürüyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yatırım programında yer alan Sivas Merkez Çallı Köyü Sulama Tesisi Projesi bölgeye kazandırılıyor. Projesi tamamlanan ve eylül ayının sonunda ihalesi yapılan sulama tesisisin inşaatına başlandı. Çalışmalar tamamlandığında 470 dekar alanda sulama yapılması hedefleniyor.

“Çallı köyünde sulama suyu kalmamıştı”

Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Adnan Tuç, ülke ve dünya genelinde etkili olan kuraklığa bağlı olarak yaz aylarında su sıkıntısı yaşanabildiğini ifade ederek, “Yapılan etüt çalışmaları neticesinde gerek membada kalan köylerin kullanımından dolayı gerekse alüvyon zemin geçiriminden dolayı Çallı köyünde sulama suyu kalmamıştı. Bu sebeple alüvyon tabaka önüne bir bent yapılarak yüzeyin altındaki yer altı sularının şişirilerek rögarda toplanması ve sulama sahasına isalesi planlanmakta. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.