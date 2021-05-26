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Köyde çıkan yangın korkuttu: garaj, samanlık ve traktör kül oldu

Sivas kent merkezine bağlı Gazi köyünde meydana gelen yangında garaj, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

SİVAS 26.05.2021, 14:45
Köyde çıkan yangın korkuttu: garaj, samanlık ve traktör kül oldu

Sivas kent merkezine bağlı Gazi köyünde meydana gelen yangında garaj, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın merkeze bağlı Gazi köyünde meydana geldi. Beş köylünün ortak olarak kullandığı garajda yangın çıktı. Garajda başlayan yangın biranda büyüyerek yan tarafında bulunan samanlığa da sıçradı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında garajda bulunan Ş.D isimli vatandaşa ait traktör kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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