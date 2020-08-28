Korona virüsü tedavisi gören şube müdürü, kalp krizi geçirip öldü
SİVAS’TA KORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ GÖREN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN MEHMET DARICA, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Darıca, Korona virüsü tedavisi görürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Darıcı, geçtiğimiz günlerde öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Sivas Numune Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Darıcı’nın korona virüs testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Bir süre normal serviste tedavisi süren Darıcı’nın, sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakım ünitesine alındı. Darıcı, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Darıcı’nın, memleketi Sivas’ın Altınyayla ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25