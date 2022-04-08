Kontrolü kaybedip park halindeki araçlara çarptı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kullandığı aracın kontrolünü kaybeden genç İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki park halinde bulunan araçlara çarptı.

Olay geçtiğimiz gün Kayseri - Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Malatya istikametine gitmekte olan B.Ö.(22) kullandığı aracın kontrolünü kaybederek Emniyet Müdürlüğü binası önünde park halindeki araçlara çarptı. Üç araçta maddi hasar oluştu. Panik yaşayan genç geri manevra yapmaya kalkınca başka bir araca daha çarptı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gence 880 TL para cezası uygulandı.