Sivas Gemerek İlçesinde kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu, araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri -Sivas Karayolu Gemerek İlçe girişinde meydana geldi. İ.Y. (50) yönetimindeki 25 AAC 808 plakalı Opel marka otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Gemerek Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.