Kitap Oku-Yorum Projesi hayata geçirildi

Sivas İl Müftülüğü; din görevlilerinin okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama kabiliyetlerini geliştirmek ve din hizmetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla Kitap Oku-Yorum Projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, bölgesel gruplar halinde belirli aralıklarla bir araya gelerek, Diyanet Yayınları ile önceden belirlenen Hadis, Fıkıh, Tefsir ve Kur’an’ın temel konularını kapsayan kitapları okuyarak birlikte müzakere ve tahlil yapıyor.

Grup başkanlığını Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri şube müdürleri, vaizler ve din hizmeti uzmanlarının yaptığı Kitap Oku-Yorum Projesinin yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor.