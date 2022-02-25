Kış aylarında huzuru Kur-an’da buldular

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kış aylarında sıkılan köylüler, Kur-an kursuna başlayarak manevi huzur yaşadı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde kış aylarını daha güzel geçirmek isteyen köylüler, köyün imamına Kur-an kursu açılması konusunda talepte bulundu. İmam köylülerin isteğini geri çevirmeyerek kuran, ilmihal ve akaid dersleri yapabileceklerini söyledi. Vakit namazının kılınmasının ardından bir araya gelen cemaat caminin sobasını yakarak, yerleri süpürdü daha sonra derslere başladı. Böylelikle hem Kur-an öğrenip hem de yapılan sohbetlerle köylüler birbiriyle kaynaştı.

“Maneviyatımız yükseldi”

Köy sakinlerinden Recep Gökkaya, bütün komşularının katılımını beklediklerini söyleyerek, “Köyümüzde bu kış aylarını daha güzel geçirmek için köyümüzün imamına ne yapabiliriz konusunda bir teklifte bulunduk. Kendisi Kur-an, ilmihal, akaid dersleri yapabileceğimizi söyledi. Bizde köylüler olarak böyle bir şeye gerçekten ihtiyacımız varmış. Çok güzel gitti, maneviyatımız yükseldi. Bundan çok haz aldık, bütün komşularımızın katılımını bekliyoruz. Bu yaptığımız derslerden Koyulhisar müftülüğümüzün de haberi var. Köyümüzün imamına teşekkür ediyorum” dedi.

“Sohbet edip, birbirimizle kaynaşıyoruz”

Köy sakinlerinden Soner Bingül, kursların verimli geçtiğini belirterek, “Köy hayatını biliyorsunuz, gündüzleri biz kendi işlerimizle ilgileniyoruz. Akşamları da sağ olsun hocamız bize Kur-an kursu açtı. Bizlere ders veriyor baya öğrendik. Bunun dışında da çayımızı içiyoruz, sohbetimizi ediyoruz, birbirimizle kaynaşıyoruz” dedi.