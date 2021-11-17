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İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce’de saat 15.40’ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Düzce’mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."
AFAD: "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Lütfi Yıldırım son yolculuğuna törenle uğurlandı.
SİVAS 17.11.2021, 15:21
Kıbrıs gazisi Lütfi Yıldırım son yolculuğuna törenle uğurlandı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Lütfi Yıldırım, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası 73 yaşında vefat etti. Yıldırım için bugün köyünde resmi tören düzenlendi. Yıldırım törenin ardından kılınan cenaze namazı sorası toprağa verildi.