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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi 71 yaşındaki Şakir Öztürk, askeri törenle memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.
SİVAS 13.01.2023, 10:09
Kıbrıs Gazisi 71 yaşındaki Şakir Öztürk, askeri törenle memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul’da yaşamını yitiren Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Öztürk’ün cenazesi Ovacık köyü mezarlığına defnedildi.
Törene, Öztürk’ün yakınlarının yanı sıra Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, İlçe Belediye Başkanı Hakan Gök, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.