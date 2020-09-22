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Kendi taziye araçlarını kendileri aldı
GEMEREK MERKEZE BAĞLI 3 MAHALLE MUHTARI TOPLADIKLARI YARDIMLARLA İLÇEYE HİZMETİNE SUNULMAK ÜZERE TAZİYE ARACI ALDI.
SİVAS 22.09.2020, 09:28
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde 3 mahalle muhtarı, topladıkları yardımlarla taziye aracı aldı.
Gemerek ilçesine bağlı; Bahçeli Mahalle Muhtarı Hakan Delibayır, Yukarı Mahalle Muhtarı Kürşat Yağcı, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Şaban Durukan mahalleliden ve hayır sahiplerinden topladıkları yardımlarla ilçe hizmetine sunulmak üzere taziye aracı aldı. Aldıkları taziye aracını Gemerek Belediyesine teslim eden muhtarlar yaptıkları çalışmadan mutlu olduklarını belirterek; “pandemi sürecinden önce insanlar birbirlerine taziyeye gittiği zaman çadırlarda oturuyorlardı. Kış günleri oldukça zorluk yaşanıyordu. Bizlerde böyle bir çalışma başlattık aracı aldık. Yardımda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dediler.
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