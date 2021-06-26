Kenan Çarboğa’ya Uluslararası ödül

Şair Kenan Çarboğa’ya edebiyat ve Türk Dünyası alanında yaptığı çalışmalarından dolayı ödül ve madalya verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Şair Kenan Çarboğa’ya TÜRKSOY’da düzenlenen etkinlikle ödül ve madalya takdimi yapıldı. Şaire Uluslararası Mukagali Makatayev Vakfı tarafından edebiyat ve çeviri alanındaki çalışmalarından dolayı Mukagali Makatayev Madalyası takdim edildi. Bu madalyanın ilk kez Türkiye vatandaşı bir edebiyatçıya verilmesi açısından taşıdığı değere vurgu yapıldı. Daha sonra ise Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Kenan Çarboğa’ya TÜRKSOY Teşekkür Belgesi’ni sundu. Ayrıca Kazakistan Almatı Eyalet Valiliği tarafından Kazakistan medeniyetini tanıtması ve Türk ülkelerinin yakınlaşması için yaptığı çalışmalardan dolayı şaire plaket ve belge takdim edilerek Kazakistan’da yapılacak olan etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen davet edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Çarboğa, “Şahsıma Uluslararası Mukagali Makatayev Vakfı tarafından verilen madalya sebebiyle çok mutluyum. İlk kez Türkiye’den bir edebiyatçıya verilmesi de daha büyük bir gurur kaynağı. Ayrıca TÜRKSOY ve Kazakistan Almatı Eyalet Valisi’nin vermiş olduğu ödüller de benim için çok kıymetli. Yıllardır yapmış olduğumuz çalışmaların fark edilmesinden ve bu çalışmaların farklı ülke ve coğrafyalarda yaşayan Türk boylarının yakınlaşmasına hizmet etmesinden dolayı çok bahtiyarım” dedi.