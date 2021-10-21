Kekemeliğin çaresi var

Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, kekemeliğin hastalık değil, tedavi edilebilen bir konuşma bozukluğu olduğunu söyledi.

Etkili iletişim kurmada, yeteneklerdeki sınırlılığı ifade eden kekemelik, toplumda yaygın görülen bir çeşit konuşma bozukluğudur. Bu konuşma bozukluğuna dikkat çekmek için 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü’nde çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesi KBB Anabilim Dalı Başkanı ve Odyoloji ve Konuşma Bozukluğu Uzmanı Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, Dünya Kekemelik Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

“En çok 2-6 yaş aralığında görülüyor”

Altuntaş, yaptığı açıklamada kekemeliğin çocukluk çağlarında başlayıp ileri yaşlarda da devam edebileceğini belirterek, “Kekemelik bir konuşma bozukluğudur. Bir hastalık değildir. Bu yüzden kekemeliğin tedavisinden çok yönetiminden bahsetmek gerekir. Kekemelik, genellikle konuşmanın en çok geliştiği 2-6 yaş aralığında görülür. Ailesel ve genetik yatkınlık kekemeliğin sebepleri arasında yer alır. Bu sebeplerin yanı sıra halk arasında korkunun veya yaşanılan acı bir olayın da kekemeliğe neden olduğuna inanılır. Tüm bu sebepler bir araya getirildiğinde genetik, psikolojik ve nörolojik faktörlerin kekemeliğe neden olduğu görülmektedir” dedi.

İyileşme süreci için kesin bir süre verilemiyor

Altuntaş, İyileşme süreci için kesin bir süre verilemediğini belirterek, “Kekemeliğin ortaya çıkmasında farklı sebeplerin etkili olması ve kişiye özel tedavi yöntemlerinin uygulanması nedenleriyle iyileşme süreci için kesin bir müddet verilmesinin de mümkün değil. Konuşma güçlüğü yaşayan vatandaşlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğine, konuşma terapisi için müracaat edebilirler” dedi.