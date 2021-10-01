Kedinin fare ile oyunu gülümsetti

Sivas’ta bir kedinin yavru fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlar izleyenleri gülümsetti.

Kent merkezinde Atatürk Caddesi Kepçeli mevkiinde kaydedilen görüntülerde kedinin fare ile oynadığı görülüyor. Bir süre sonra görüntülendiğini fark eden kedinin dalgınlığından faydalanan fare kaçmaya çalışıyor. Durumu fark eden kedi, fareyi ağzıyla yakaladıktan sonra bir süre daha oynuyor. Kedi, kendisini izleyenlerin sayısının artmasının ardından bölgeden uzaklaşıyor. Kedinin gitmesiyle fare de gözden kayboluyor.