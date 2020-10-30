Kazanan Ülküdaşlık Oldu

Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanlığı tarafından "Cumhuriyet Kupası" halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Cumhuriyet Kupasına Milliyet Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP MYK Üyesi Ferhat Doğan, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ ve MHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Seda Okur ve Ocak ve Parti yöneticileri katıldı.

Kazanan "Ülküdaşlık" olsun sloganıyla tamamlanan turnuvada şampiyonluğu Ülkü Ocakları takımı kazandı. Maçın ardından kazanan takımın kupasını MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek takdim etti.

Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan, amaçlarının sporu sevdirmek ve teşkilatlar arasında kaynaşmanın sağlanması olduğunu belirterek, “Katılım sağlayan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Kazanan her zaman Ülküdaşlık ve Ülkücüler olacak” dedi.