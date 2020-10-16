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Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
SİVAS’IN GEMEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLETLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI, KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.
SİVAS 16.10.2020, 15:14
Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle minibüs çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas- Kayseri Karayolu Gemerek ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ö. İ. (21) yönetimindeki 38 EP 227 plakalı motosiklet H. A. (44) yönetiminde ki 33 AFN 675 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı Gemerek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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